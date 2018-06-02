В 2019 году в Россию приедут два кроссовера Haval

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Китайский производитель автомобилей Haval к 2019 году начнет в России продажи двух новых моделей. Одна из них - это кроссовер Haval H6 свежей генерации, а вторая - принципиально новая SUV-модель, информация о которой пока остается в секрете.

Haval H6 будет оснащен турбомотором на 2 литра мощностью до 200 л.с. Также возможна модификация с турбодизелем с аналогичным объемом, но уже с 163 л.с.

Первые партии новых авто импортируют из Китая. В будущем производить автомобили будут на заводе в Тульской области, о чём заявили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус». Стоит отметить, что Haval запустит производство в России в следующем году.

В мае 2014 года китайский концерн Great Wall Motors вместе с правительством Тульской области на встрече в городе Шанхай подписали договор о постройке завода для выпуска продукции Haval в Тульской области. Инвестиции в данный проект составили 500 млн долларов. Постройка данного завода обеспечит множество рабочих мест.