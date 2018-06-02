Юрий Лоза рассказал, что скрывает в своем автомобиле

Вчера, 23:00

Знаменитый российский исполнитель песен и композитор Юрий Лоза признался, что является обладателем белого кроссовера Mercedes-Benz. По словам популярного музыканта, он не видит смысла выбрасывать деньги на премиальные автомобили, и потому он автомобиль белого цвета, так как он дешевле.

В салоне автомобиля музыканта никогда не звучит музыка, так как она отвлекает артиста от дороги. Также музыкант отмечает, что другие участники движения не менее отвлекают его от слежения за дорогой. Затем музыкант сообщил, что в молодости тоже не соблюдал правила дорожного движения, а свое первое водительское удостоверение он купил.

Белый кроссовер Mercedes-Benz, которым владеет Юрий Лоза, имеет вместительный багажный отсек, в котором музыкант перевозит музыкальные инструменты. В бардачке у певца можно увидеть таблетки и бумажную карту Москвы, которой он не часто пользуется, так как автомобиль оснащен навигатором.