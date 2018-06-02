Эксперты подсчитали количество автомобилей в российских семьях

Сегодня, 15:00

Специалисты «АВТОСТАТ» провели ряд исследований, конечным результатом которых стала информация о количестве автомобилей в российских семьях. Отмечается, что на 1 000 российских граждан приходится 293 легковых авто, а 10 лет назад этот показатель достигал отметки в 220 единиц, что свидетельствует о росте автопарка РФ.

Несмотря на эти факты, эксперты отмечают неравномерное распределение автомобилей. Согласно проведенным опросам, 51,8% российских семей вообще не имеют автомобиля, около 30% семей имеют одну машину, а у 14,7% в собственности находится по два автомобиля. Тремя авто владеют 2,3% семей, а четырьмя 1,2%.

Интересно, что рост автомобилизации российского населения должен символизировать увеличение доходов граждан, но такой факт не совсем точно отображает реальное положение вещей. Следует сказать, что распределение доходов происходит неравномерно. Какие-то семьи обладают двумя и тремя автомобилями, а вот количество семей без транспорта за последние годы возросло на несколько процентов.