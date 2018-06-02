McLaren посвятил спорткар 675LT гоночному болиду F1 GTR

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Инженеры британской машиностроительной компании McLaren построили специальную версию своего спорткара McLaren 675LT, посвященную болиду F1 GTR, который в 1997 году финишировал вторым в марафоне «24 часа Ле Мана». Автомобиль McLaren 675LT получил раскраску в стиле «Ле-Мана», которая называется Gulf Racing.

Разработка спорткара заняла больше 1000 часов, из которых 800 часов конструкторы затратили на покраску. Машина обзавелась уникальными колесными дисками размером 20 дюймов, выполненными в оранжевом цвете, и пересмотренным обвесом кузова, который был создан специалистами MSO. В частности, спорткар обустроили боковыми юбками, задним диффузором и передним спойлером. Кроме того автомобиль обустроили карбоновыми аэродинамическими тормозами. Но отличительной особенностью спецверсии McLaren 675LT выступает ручная сборка, а в салоне следует отметить отделку из алькантары и углепластика.

Под капотом обновленного спорткара разместился 3,8-литровый двигатель с двумя турбинами, генерирующий производительность в 675 лошадиных сил, работающий в тандеме с 7-ступенчатой АКПП с двумя сцеплениями. До первой «сотни» автомобиль берет разгон за 2,9 секунд при предельной скорости в 326 км/Ч.

Тираж эксклюзивной спецверсии спорткара пока засекречен. Тайной также остается цена уникального McLaren 675LT.