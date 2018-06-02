В Воронеже разбитые дороги ремонтируют коврами

Сегодня, 11:15

Плохие дороги в Воронеже являются одной из самых обсуждаемых тем, которые волнуют автомобилистов. Жители города сфотографировали собственный необычный ремонт, который сделали при помощи ковров.

Воронежцы больше не смогли терпеть ямы на дорогах города и решили самостоятельно отремонтировать дорогу подручными средствами. Ничего лучше толстой ткани, которая в советское время служила для поглощения шума соседей сверху, они не нашли.

Несмотря на то, что ранее ковры считались роскошью и символизировали уют и достаток, жители Воронежа не побоялись устелить их на разбитые дороги. Местные жители удивились такому ремонту и в то же время оценили его эффективность. Ирина опубликовала фотографию, на которой видно, что дорога устелена несколькими коврами.

Воронежцы объяснили, что ранее в этом месте располагался киоск, а настил из ковров помогает спастись от гололеда. Поэтому такой ремонт оказался еще и эффективным.