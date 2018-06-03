Самый дорогой Ferrari в истории ушел «с молотка» за $70 млн

Сегодня, 03:00

На аукционных торгах был продан Ferrari 250 GTO, который стал самыми дорогим автомобилем за всю историю. Американец приобрел уникальный автомобиль, который собрали в 1963 году, за 70 миллионов долларов.

Ferrari 250 GTO 1963 года продали «с молотка» за 70 миллионов долларов. В результате модель стала самой дорогой за всю историю, а её владельцем стал житель США. Уникальным автомобиль делает участие в соревнованиях мирового уровня.

Согласно информации о лоте, с Ferrari 250 GTO провели реставрационные работы в 1990 году. Суперкар оснащен силовой установкой объемом 3.0 литра, которая генерирует до 300 «лошадей». Помимо участия в гонках, цену автомобилю добавляет ограниченный тираж в 36 единиц.

Отметим, что производство Ferrari 250 GTO осуществлялось в период с 1962 по 1964 год. Согласно подсчетам автоэкспертов, через несколько лет рекордная цена в 70 миллионов долларов вырастет до 100.