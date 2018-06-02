Седан Mazda 3 нового поколения представят уже в ноябре

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В сети появилась свежая информация о новом поколении Mazda 3. Согласно полученным данным, презентация серийной версии седана состоится уже в ноябре текущего года на автошоу в Лос-Анджелесе.

Ожидается, что в основу новой серийной Mazda 3 ляжет концептуальный автомобиль Kai, презентация которого состоялась в 2017 году. В моторной линейке нового поколения окажется инновационный двигатель безискрового зажигания, который работает на бензине.

Данную информацию японский автопроизводитель представил ранее. Инновационную технологию назвали Homogenous Charge Compression Ignition (HCCI). Согласно заявлению производителя Mazda 3, данные двигатели в сравнении с обычными ДВС имеют эффективность расхода в 30%.

Воспламенение топлива в двигателях HCCI будет происходить за счет сжатия. Отметим, что такой подход типичен для дизельных моторов. В то же время компания уточнила, что Mazda 3 останется со свечами зажигания, которые потребуются на низких оборотах силовой установки.