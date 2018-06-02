Waymo увеличит автопарк беспилотников в 100 раз

Сегодня, 17:46

Компания Waymo, входящая в состав технологической корпорации Google, объявила о расширении в 100 раз парка своих беспилотных автомобилей. С этой целью представители Waymo подписали с Fiat Chrysler Automobiles соглашение, предусматривающее поставку 62 000 гибридных минивэнов Chrysler Pacifica.

В настоящее время в автопарке Waymo числится 600 автономных машин. Сообщается, что такие минивэны станут основой для организации сервиса беспилотных такси, который будет запущен к концу текущего года. На сегодняшний день Waymo является единственной компанией, которой позволили испытывать в Аризоне самоуправляемые автомобили без вмешательства человека.

Беспилотные такси можно будет заказать, используя специальное мобильное приложение. Стало известно, что за поездку на таком такси клиент заплатит меньшую сумму, чем за поездку на машинах сервисов Uber и Lyft.

Беспилотные минивэны Chrysler Pacifica получили камеры и мощные сенсорные устройства, осуществляющие круговой обзор. Помимо того, машины укомплектовали лазерами, способными идентифицировать объекты на расстоянии в 300 метров.