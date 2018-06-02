В Красноярске вслед за бензином подорожал газ

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В Красноярске выросли цены на газомоторное топливо. Об этом сообщают возмущенные горожане на страницах популярных социальных сетей.

За месяц газ подорожал на 4-5 рублей. Отмечается, что в мае 2018 года пропан-бутановая смесь обходилась горожанам в 19-20 рублей, а теперь за газ придется отдать 24 рубля. Один из красноярских автолюбителей выложил в сеть фотографию с ценниками на газомоторное топливо.

Местные жители отмечают, что такого подорожания давно не было. Продавцы топлива утверждают, что были вынуждены поднять цены на газ, так как поставщики подняли цены на горючее до 2000 рублей за тонну.

Ранее появилась информация, что на местных АЗС подняли цен на бензин. Теперь за горючее красноярские автомобилисты будут отдавать 42 рубля за литр. Вероятно, в будущем цена бензина может достичь отметки в 46 рублей, что довольно сильно ударит по карманам красноярцев