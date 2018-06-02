Уфимцев развеселил ГАЗ с Человеком-пауком и Скорпионом

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На дорогах Уфы был замечен старый ГАЗ, которым управлял человек, одетый в костюм Скорпиона из игры «Mortal Kombat», а рядом сидел Человек-паук. Машина с необычными пассажирами была замечена 1 июня в Международный день защиты детей.

Автовладельцы в Уфе 1 июня заметили на проспекте Октября ГАЗ с необычными пассажирами и опубликовали фото в сети. Водителем кабриолета был один из персонажей легендарной игры «Mortal Kombat» – Скорпион. На пассажирском кресле разместился персонаж комиксов – Человек-паук.

ГАЗ с такими костюмированными героями развеселил уфимцев. Вероятно, мужчины надели костюмы, чтобы порадовать детей города в праздник.

Несмотря на то, что авто двигалось в общем потоке, все могли разглядеть выдуманных персонажей, поскольку автомобиль имел открытую конструкцию, а герои с удовольствием позировали на камеру.