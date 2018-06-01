Путин показал свой лимузин «Кортеж» принцу Абу-Даби

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Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал роскошный лимузин Aurus Senat из проекта «Кортеж» принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну. По окончанию переговоров они вышли к автомобилю у Большого Кремлевского дворца.

Мухаммад Аль Нахайян сначала осмотрел российский лимузин снаружи, а потом протестировал его, расположившись в салоне рядом с президентом России. Кадры показал телеканал «Россия 24».

Напомним, дебют лимузина проекта «Кортеж» состоялся 7 мая на инаугурации Владимира Путина. Отечественный автомобиль понравился президенту и он решил использовать его в повседневных рабочих поездках вместо Mercedes Pullman 600. Лимузин Aurus Senat в стандартной версии оснащен 4,4-литровым двигателем V8, в то время как топовый вариант предложен с 6,6-литровым мотором отдачей 850 л. с.

В проект «Кортеж» было вложено 12,6 млрд рублей. В линейку бренда Aurus, помимо лимузина, войдут седан, кроссовер и минивэн. Эти автомобили появятся в открытой продаже в начале 2019 года, а цена будет начинаться с 10 млн рублей.

Напомним, на днях в сеть попали первые снимки седана из проекта «Кортеж». Премиальный автомобиль был замечен на дорогах Москвы.