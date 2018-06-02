Самый маленький Jeep выйдет в 2022 году

Сегодня, 05:00

Американская компания Jeep сообщила о планах выпустить новый кроссовер, который пока не получил имени. По габаритам новинка окажется ещё меньше самого компактного в линейке бренда Renegade, пишет Autocar со ссылкой на руководителя компании Майка Мэнли.

Новый кроссовер от Jeep будет не только самым миниатюрным, но и самым дешевым для марки. Стоимость такой машины в базовой комплектации составит от 20 000 долларов. В основу автомобиля ляжет шасси от Fiat Panda будущего поколения.

Новинка выйдет на рынок не раньше, чем через два года, при этом прототип модели могут презентовать уже в текущем году. Компания не намерена предлагать автомобиль в Поднебесной, поскольку местные жители предпочитают компактные кроссоверы китайских марок. В связи с этим новая модель от Jeep будет ориентирована на европейского потребителя.

Отмечается, что кроссовер является частью 5-летнего плана автопроизводителя, согласно которому Jeep создаст четыре электромобиля и 10 подключаемых гибридов. В 2022 году свет увидит новый пикап Wrangler и возрождённый Grand Wagoneer, который станет флагманом марки.

В 2021 году Jeep начнёт оснащать свои новые автомобили беспилотными системами третьего уровня. Ещё через год компания полностью откажется от дизельных моторов.