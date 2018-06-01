Россияне бастуют против цен на бензин

Сегодня, 19:00

Во многих российских областях жители вышли протестовать против высоких цен на топливо, которые продолжают расти. В Новосибирске, Иркутске и Дербенте автомобилисты блокировали заправки, а также принимали участие в пикетах и митингах.

Первые вспышки народного гнева можно было наблюдать ещё 20 мая в Дагестане, где в начале прошлого месяца существенно выросли цены на бензин. К 26 маю протесты докатились до Иркутской области, где граждане перекрыли въезд на несколько АЗС своими автомобилям. Участников данной акции оштрафовали сотрудники ГИБДД.

Вчера, 31 мая, протестовать против роста стоимости топлива вышли жители Новосибирска. В митинге принимал участие и мэр города Анатолий Локоть, который пожаловался, что город понёс убытки в 100 млн рублей из-за подорожания горючего.

Сегодня, 1 июня состоялась акция протеста в Омске. Местные водители возмущены, что Казахстане топливо, которое производится Омским нефтеперерабатывающим заводом, стоит дешевле, чем в самом Омске.

В ближайшие дни протестовать собираются жители Красноярского и Ставропольского края. Вместе с тем некоторые регионы РФ не желают бастовать: в них жители верят, что после 1 июля, когда акцизы на горючее снизят, цены на бензин стабилизируются. Напомним, резкий скачок цен на топливо был зафиксирован на минувшей неделе.