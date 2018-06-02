Alfa Romeo возродит имена GTV и 8C для 700-сильных спорткаров

Сегодня, 06:00

Итальянские машиностроители планируют пополнение модельного ряда Alfa Romeo. К 2022 году в нем появятся два новых спорткара и два кроссовера.

Знаменитые модели Alfa Romeo GTV и 8C получат «вторую жизнь» в лице спорткаров, которые получат моторы тягой 600 и 700 л.с. Данная информация прозвучала в рамках ежегодного собрания акционеров концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Новый Alfa Romeo 8C превратят в среднемоторный спорткар с двумя турбинами. Его переднюю ось будет вращать небольшой электродвигатель. Суммарная отдача агрегатов составит 700 л.с. С такой установкой машина сможет разгоняться до «сотни» за 3 с.

Alfa Romeo GTV станет двухдверной версией седана Giulia. Машину оснастят 2,9-литровой установкой V6 и электрическим нагнетателем. За счет него производительность мотора составит 600 л.с.

К 2022 году Alfa Romeo должна выпустить два кроссовера. Ранее сообщалось, что итальянцы проектируют флагманский вседорожник, который в модельной линейке марки станет на ступень выше Stelvio. Автомобиль станет гибридом с бензиновым турбодвигателем 2.0 и 48-вольтовой электрической системой. Машина выйдет после 2020 года, и будет соперничать на рынке с Audi Q7, Volvo XC90, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.