Maserati выпустит спорткар, кроссовер и 4 электромобиля

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Итальянские машиностроители разработают шесть моделей в ближайшие годы, чтобы повысить продажи марки Maserati. Об этом проинформировал сайт Autocar.

О том, что итальянцы расширят модельный ряд Maserati, проинформировал глава марки Тим Кунискис. По его словам, бренд намерен соперничать на рынке с Porsche и Tesla. Топ-менеджер утверждает, что компания займется реализацией «того, что не продается ни одним другим игроком».

Спорткар Maserati Alfieri превратят в флагманскую модель, которая выйдет на рынок в форматах кабриолет и купе. Автомобиль построят на новой архитектуре, на которой можно будет устанавливать моторы всех востребованные на рынке типов, а также полным приводом. Это значит, что у спорткара кроме версий с ДВС появятся гибридная и электрическая вариации.

Руководство Maserati надеется, что продажи компании повысятся, когда на рынок выйдут полноразмерный вседорожник с гибридным агрегатом, а также четыре электрокара линейки Maserati Blue. В нее войдут Alfieri, а также сменяющие поколения, электрифицированные кроссовер Levante и седан Quattroporte.

К 2022 году модельная линейка Maserati также пополнится восемью гибридными автомобилями. С обновлением эти машины станут беспилотниками третьего уровня.