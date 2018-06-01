В Европе приостановлены продажи новых Porsche

Сегодня, 17:16

Porsche приостановит реализацию всех своих новых автомобилей на европейском рынке, пишет издание Frankfurt Allgemeine Zeitung. Дело в том, что немецкая компания намерена адаптировать свои модели под новые экологические нормы.

С осени текущего года в Евросоюзе начнут действовать более суровые требования по замеру токсичности выхлопных газов авто. Новые экологические требования известны как RDE и WLTP. Издание уточняет, что Porsche, скорее всего, не успела внести необходимые изменения в свои машины.

К сожалению, пока неизвестно, когда продажи будут возобновлены, поскольку представители компании не дали никаких комментариев по этому поводу. В свою очередь агентство Reuter sуточняет, что речь идёт не о временном прекращении, а об ограничении продаж.

Напомним, Porsche владеет концерн Volkswagen, оказавшийся в 2015 году в центре дизельного скандала после того, как в автомобилях немецкой марки было выявлено ПО, которое способно занижать реальное количество вредных веществ в выхлопах