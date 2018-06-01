Большинство производителей пропустят Московский автосалон-2018

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К настоящему моменту об участии в Московском автосалоне официально сообщили всего восемь марок. Вслед за многими другими автопроизводителями Mitsubishi решила пропустить мероприятие.

Свои автомобили в августе в Москву привезут LADA, Renault, УАЗ, Hyundai, Kia, Volkswagen, Haval и Lifan. Окончательный ответ ещё не дали FAW, Dongfeng, Zotye, Foton, Fiat Chrysler Automobiles, Ford и Genesis. Отметим, что пока автовыставка не заинтересовала ни один премиальный бренд.

Представители Mitsubishi сообщили, что компания не планирует участвовать в ММАС-2018, поскольку большинство марок отказались от этого. Как отметил Илья Никоноров, директор по маркетингу и PR японского бренда, Mitsubishi использует другие способы взаимодействия с уже существующими и потенциальными клиентами.

Большинство производителей, отказавшихся от участия, сослались на то, что для них выгоднее и эффективнее проводить собственные небольшие мероприятия, поскольку внимания к автомобилю больше, а затрат – меньше.

Напомним, больше всего презентаций на Московском автосалоне собирается провести «АвтоВАЗ». Так, ожидается дебют рестайлингового седана LADA Granta, а также серийных версий высокого хэтчбека LADA XRAY Cross и седана LADA Vesta Cross.