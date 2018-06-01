Известный битбоксер научил электрокар Mercedes EQ делать «врум-врум»

Сегодня, 22:00

Немцы продолжают работу над бесшумностью электрокаров Mercedes-Benz, на что указывает новый видеоролик разработчиков. В нем показан кроссовер Concept EQ, который тих настолько, что для его «озвучки» пригласили битбоксера Даниэля Джованова.

В описании к видеоролику разработчики сообщили, что электрокары Mercedes-Benz получат мощность, динамичность, спортивность, «ум» и бесшумность. Поэтому в промо-ролике звук мотора имитировал битбоксер Даниэль Джованов.

Стоит сказать, что не все одобряют бесшумность транспорта. Некоторые эксперты напоминают, что автомобили очень часто замечают не визуально, а по звуку. Бесшумная машина может остаться без внимания пешеходов, что может стать причиной несчастного случая. Поэтому в некоторых странах производителей обязывают оснащать электрокары звуковыми сигнальными устройствами.

Специалисты считают, что Mercedes-Benz разрабатывает свои электрокары таким образом, чтобы они могли «шуметь». А бесшумность станет привилегией, которую водитель сможет использовать там, где не будет вероятности наезда на пешеходов.