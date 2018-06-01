Ростовчан возмутили «VIP-парковки» на детской площадке

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В одном из дворов Ростова-на-Дону автомобилисты устроили себе парковку, отгородив часть детской площадки. Многих местных жителей возмутило подобное поведение.

В одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте» ростовчанин опубликовал снимок самодельной «VIP-парковки» в Северном районе. «Куда обращаться? Люди огородили часть детской площадки столбиками, навесили на въезд цепь с замком», – спрашивает автор фото.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни готовы к радикальным действиям, например, выдернуть все ограждения или залить замки пеной, чтобы наказать владельцев припаркованных иномарок. Другие считают, что вопрос необходимо решать в правовом поле.

Местный житель Егор посоветовал позвонить на горячую линию ГИБДД, чтобы правоохранители приехали на место и составили протокол, а затем оштрафовали нарушителей и заставили убрать столбы.