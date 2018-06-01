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LEGO выпустила игрушечный Bugatti Chiron за $350

Сегодня, 18:00

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Именно в этот день французский автопроизводитель Bugatti и компания LEGO представили особый конструктор. Новый комплект посвящен гиперкару Chiron.

Выпуск комплекта LEGO Technic для гиперкара Bugatti Chiron был анонсирован еще в начале года, однако только сейчас он увидел свет. Продукт был представлен 1 июня в датском Биллунде президентом французской марки Стефаном Винкельманном и генеральным директором производителя конструкторов Нильсом Б. Кристиансеном.

 

 

 

 

 

 

 

Новый комплект LEGO Technic получил название 42083. Набор предлагает собрать игрушечную модель Bugatti Chiron в двухцветном кузове с «кремовым» салоном.

Набор LEGO Technic, посвященный гиперкару Bugatti Chiron, включает в себя 3 599 деталей. В обычных комплектах бывает, как правило, в половину меньше элементов. Стоимость продукта составляет 350 долларов (21 000 рублей).

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