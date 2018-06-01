Названы автомобили, которые разорят россиян из-за дорожающего топлива

Сегодня, 14:50

На фоне подскочивших цен на топливо многим российским автолюбителям приходится экономить, однако владельцы мощных и «прожорливых» моделей оказались в особенно печальном положении.

Открывает рейтинг автомобилей, которые способны разорить своего хозяина, любимый многими россиянами Mercedes-Benz G-Class. Автомобиль недавно сменил поколение и стал несколько экономичнее. Версии G 63 AMG на каждые 100 км пути нужно 13,1 л бензина с октановым числом не ниже 98, а G 500 – 12,1 л 95-го бензина.

Что касается дорестайлингового варианта, то он потреблял до 17 л горючего на 100 км, чтобы питать 630-сильный мотор V12. Впрочем люди, готовые заплатить за авто больше 20 млн рублей, точно не испытывают финансовых трудностей из-за дорожающего топлива.

Гораздо ближе к народу Toyota Land Cruiser 200 с ценником от 3,8 млн рублей, однако в плане расхода топлива этот внедорожник не щадит своих владельцев. Современный автомобиль с двигателем 4.5 TD AT тратит на 100 км 10,2 л дизтоплива. Однако в случае со стареньким Land Cruiser 1990 года этот показатель достигает 25 л.

Внедорожник Infiniti QX80 обновился в 2017 году, но несмотря на это модель по-прежнему «съедает» 14,5 л бензина на каждую «сотню». Зато в распоряжении обладателя такой машины 5,6-литровый V8 мощностью 405 л. с.

Также немало потратить на бензин придётся хозяевам Chevrolet Tahoe, который в актуальной комплектации требует 13,4 л. Для сравнения такому внедорожнику первого поколения нужно 15,9 л на 100 км.

Сегодня в России продаётся Porsche Cayenne третьего поколения с расходом топлива до 11,9 л бензина, а вот автомобиль 2002 года может потреблять до 15,8 л.