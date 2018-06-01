Новый кроссовер Toyota C-HR доступен для предзаказа в России

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Для российского рынка предусмотрены три комплектации кроссовера Toyota C-HR и два мотора. Накануне производителем были озвучены рублевые ценники на рестайлинговый SUV.

Уже сейчас обновленный Toyota C-HR доступен в России по предзаказу. Кроссоверы завозятся в страну из Турции. В РФ доступны комплектации Ride, Hot и Cool. Независимо от версии, паркетник предлагается россиянам с датчиком света, светодиодными ДХО, «антибуксом», регулируемой рулевой колонкой, системами курсовой устойчивости, помощи при подъеме, контроля давления в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС, передними эйрбэгами и многим другим.

В качестве опции, в зависимости от комплектации, кроссовер Toyota C-HR оснащается кондиционером, камерой обзора на корме, боковыми зеркалами и рулевым колесом с обогревом, информационно-развлекательной системой с сенсорным дисплеем и так далее. По умолчанию Паркетник имеет передний привод, но, за дополнительную плату комплектация Cool получает полный привод.

Базовый Toyota C-HR оснащается турбированным двигателем 1,2 (115 л.с., 186 Нм). Агрегат комплектуется шестискоростной МКПП. Кроме того, для машины предусмотрен 2-литровый 148-сильный агрегат, сочетающийся с вариатором и полным приводом.

Стоимость базового Toyota C-HR в России составляет 1 299 000 рублей. Сборка Hot обойдется покупателю не менее чем в 1 670 000 рублей. За «топовый» Cool придется выложить от 2 083 000 рублей.