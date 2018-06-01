«Осталась убогой»: Обновлённая LADA Granta FL удивила автолюбителей

Сегодня, 13:02

На дорогах Тольятти была замечена рейстайлинговая версия LADA Granta FL в кузове универсал. Автомобиль проходит дорожные тесты в камуфляжной плёнке.

Житель Тольятти Алексей сфотографировал на дороге во время испытаний универсал LADA Granta FL, после чего поделился снимком в соцсети «ВКонтакте». К сожалению, камуфляж не позволяет детально рассмотреть внешний вид машины, однако некоторые пользователи поспешили высказать свое мнение по поводу обновления.

Некоторые из них сказали, что «АвтоВАЗ» совершенно не изменил заднюю часть модели. Автолюбители удивились внешности новинки и отметили, что ожидали увидеть более удлинённый универсал. Один из пользователей написал: «Осталась убогой. Печаль».

Отметим, что заявленный производителем фэйслифтинг не предполагает существенных изменений. Однако новинка в плане дизайна станет ближе к более современной LADA Vesta, выполненной в фирменной X-стилистике.

Напомним, компания «АвтоВАЗ» собирается упразднить семейство Kalina. Ожидается, что бывший универсал LADA Kalina превратят в Granta с обновлённой передней частью кузова, тогда как задняя часть останется прежней.

Премьера новой LADA Granta FL должна состояться на Московском автосалоне-2018, который пройдёт в конце августа. Отметим, что ранее в сеть уже попадали шпионские фото модели, но в кузове седан.