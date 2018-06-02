Спрос на автомобили в Петербурге вырос в апреле на 21%

Сегодня, 03:00

Жители Петербурга в апреле текущего года приобрели 13 297 легковых автомобилей и легких коммерческих моделей, что на 21% больше в годовом сравнении. Данная информация озвучена агентством «Auto-Dealer-СПб».

За первые четыре месяца текущего года в Петербурге было реализовано 47 206 легковушек и LCV. Их продажи в годовом сравнении выросли на 23%. Специалисты отметили, что на реализацию транспорта в Северной столице сильно повлияли нестабильный рубль и ожидаемое подорожание автомобилей, которое произошло у некоторых марок в мае.

Специалистами также упомянуты программы господдержки автомобильного рынка, недавно исчерпавшие себя. В частности, речь идет об акциях «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволяли россиянам покупать транспорт со скидкой в 10% в случае, если они ранее не приобретали машину или воспитывают не менее двух несовершеннолетних детей. Экспертами неоднократно отмечалось, что данные программы хорошо повлияли на продажи автомобилей в стране. Продажи транспорта в Петербурге занимают 8,7% авторынка России по итогам января-апреля нынешнего года. Данный показатель превосходит прошлогодний результат на 2%.