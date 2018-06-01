В Воронеже «мастер парковки» получил хот-дог с «доставкой» на LADA Vesta

Сегодня, 12:15

Воронежский автомобилист был необычным образом наказан за то, что своей машиной занял два парковочных места. Происшествие стало достоянием общественности благодаря интернету.

Один из жителей Воронежа запечатлел седан LADA Vesta в одном из дворов города, и опубликовал фото с ним в соцсетях. По словам автора снимка, один из горожан был недоволен тем, как другой автомобилист поставил свою машину, заняв два места для стоянки. За такую наглую парковку владелец LADA Vesta получил хот-дог с «доставкой» прямо на автомобиль. Блюдо было закреплено «мстителем» с помощью «дворника». При этом хот-дог для воронежского «мастера парковки» был без сосиски.

Случай позабавил пользователей интернета. Под фотографией в комментариях они написал, что «блюститель правильной парковки оказался жадным, ведь мог бы и мяса оставить». Один из пользователей написал: «Кушай машинка».