Исследование: Треть легковых машин в России признаны опасными

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Относительно недавно в России появилось такое понятие, как госконтроль над выбросами вредных веществ. В рамках проверок было установлено, что очень много легковых автомобилей в стране не имеют соответствия даже самым устаревшим экологическим стандартам, что делает их опасными.

Накануне отечественные аналитики провели исследование, которое показало, что 31,4% легковых автомобилей в России можно считать опасными для экологии, так как они не отвечают даже нормам Евро-2. Это значит, что 13,3 миллиона машин в РФ наносят вред населению и окружающей среде.

Стандартам Евро-2 в России отвечают лишь 12,2% легковых автомобилей. Нормам Евро-3 соответствуют 14,6% машин. Стандартам Евро-4 отвечают 28,7% транспортных средств. Евро-5 охватывает 13,1% легковушек, что в количественном выражении равно 5,5 млн авто.

Еще хуже дела обстоят с грузовиками в России. В сегменте LCV до стандарта Евро-2 не дотягивают 45,1% машин. В этой же нише нормам Евро-5 отвечают только 2,4% автомобилей. Средне- и крупнотоннажные грузовики, не соответствующие стандартам Евро-2, занимают 65%, а на машины с Евро-5 в данном сегменте приходится всего 3,5% парка.

1 января 2016 года стандарт Евро-5 в России стал обязательным для всех машин, продаваемых в стране на первичном рынке. Этот же норматив был введен в США и ЕС еще в 2009 году, а с 2015 года в этих регионах действует стандарт Евро-6.