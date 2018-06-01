Ив Каракатзанис стал президентом «АвтоВАЗ»

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Николя Мор больше не является главой ПАО «АвтоВАЗ». 1 июня на пост президента российского машиностроительного гиганта заступил Ив Каракатзанис.

Ранее СМИ информировали о том, что совет директоров ПАО «АвтоВАЗ» 23 апреля 2018 года на должность компании утвердил Ива Каракатзаниса. Уже тогда сообщалось, что 1 июня он возглавит предприятие.

Ранее Ив Каракатзанис возглавлял румынское отделение французского автогиганта Renault. Топ-менеджер следил за производственной и коммерческой деятельностью организации. Также специалист был главой Automobile Dacia SA. Николя Мор тоже возглавлял данное предприятие, пока не перешел в «АвтоВАЗ».

Николя Мор, покинув пост главы ПАО «АвтоВАЗ», перешел на должность старшего вице-президента Renault. В рамках этой компании топ-менеджер также выступит руководителем региона Евразия и заместителем главы совета директоров «АвтоВАЗ». Данное решение было утверждено 2 апреля текущего года.