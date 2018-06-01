Volvo начал тестировать новый универсал V60

Сегодня, 15:05

В сеть попали шпионские снимки автомобиля Volvo V60, сделанные во время тестов на дорогах общего пользования. Не исключено, что запечатлеть удалось нового представителя R-линейки.

Пока о внешности нового универсала судить сложно, так как он проходит испытания в плотном камуфляже. Судя по большому количеству датчиков и проводов, Volvo V60 обзаведётся новой технической «начинкой». Кроме того, эксперты заметили, что прототип стал выше.

Предположительно к дебюту готовят «заряженный» автомобиль, который оснастят гибридной установкой, отдача которой суммарно будет превышать 400 лошадиных сил. Такие выводы специалисты сделали на основании того, что актуальный стандартный универсал в «топовой» комплектации приводится в движение гибридным мотором Т8 мощностью 390 л. с. при 640 Нм.

Новый Volvo V60 R не станет единственной версией модели. В компании сообщили, что разрабатывают следующее поколение Cross Country. Пока неизвестно, какая из модификаций дебютирует раньше. Ожидается, что один из автомобилей покажут публике до конца года.

Новинка может позаимствовать некоторые дизайнерские решения от Polestar V60. Оформление салона должно стать более агрессивным, при этом для отделки спортивных кресел используют алькантару.