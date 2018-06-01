Персонажи из «Мстителей» прокатились в машине воронежца

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Житель Воронежа решил подвезти на своём автомобиле персонажей комиксов Marvel. По словам водителя, их пригласил на вечеринку Тони Старк. Забавный видеоролик появился на YouTube в среду, 30 мая.

В столице Черноземья на видео сняли автомобиль, перевозивший на заднем сиденье картонные фигурки мстителей из одноименной кинофраншизы. Среди молчаливых «пассажиров», которые прокатились в машине воронежца, можно заметить Тора, Черную Пантеру, Дракса Разрушителя и Халка. Злобный вид последнего удивил оператора. В кадр попал и водитель, выбравший себе в качестве попутчиков персонажей комиксов.

«На вечеринку едем. Тони Старк пригласил», – отметил молодой человек.

Отметим, что ряд автопроизводителей, зная, что среди автолюбителей немало поклонников комиксов, выпускал спецверсии популярных моделей, посвященных супергероям. К примеру, компания Renault выпустила в текущем году две особые модификации кроссовера Kwid, одна из которых оформлена в цветах костюма Капитана Америки, а вторая – Железного Человека.