Эксперты назвали ТОП-7 самых ожидаемых новинок июня для России

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Эксперты озвучили модели, которые должны появиться на российском авторынке в течение июня. Ожидается, что в стране появится как минимум семь новых иномарок.

Одной из самых ожидаемых новинок на авторынке России в июне является кроссовер Volvo ХС40. Для машины предусмотрены бензиновые и дизельные агрегаты тягой 245 и 190 л.с. соответственно.

Toyota в июне намерена вывести на рынок России кроссовер C-HR. Силовую линейку автомобиля в РФ представят 1,2-литровый турбированный агрегат производительностью 116 л.с. (монопривод МКПП), а также атмосферный двигатель объемом 2.0 л отдачей 148 л.с (полный привод вариатор).

Отечественные эксперты заявили, что в июне в Россию может вернуться седан Lexus IS. Для автомобиля в РФ будет предусмотрена 2-литрвая силовая установка с нагнетателем. Ее мощность составит 245 л.с. Мотор укомплектуют 8-АКПП. Стоимость автомобиля составит не менее 2 300 000 рублей.

Также в нынешнем месяце на рынке России могут появиться высокопроизводительный универсал Audi RS4 Avant, стоимостью 5 375 000 рублей, кроссовер Nissan Juke, претерпевший рестайлинг как внешности, так и салона, а также пикап Mercedes-Benz X-Class. Кроме того, в РФ может появиться внедорожник G-Class ценой от 6 820 000 рублей. В исполнении AMG его стоимость составит от 12 200 000 рублей.