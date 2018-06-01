"Яндекс" запускает детское такси в Новосибирске

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«Яндекс.Такси» запускает в Новосибирске новый тариф под названием «Детский». Так, свыше 700 автомобилей сервиса до конца текущего месяца оборудуют автокреслами для самых маленьких пассажиров.

Как сообщили представители «Яндекс.Такси» 1 июня, их клиенты смогут вызвать авто, в котором установлены одно-два сидения для детей различных возрастов. Компания привлечёт к перевозке детей шоферов с самыми высокими оценками. При этом водителей ожидает дополнительная подготовка, в ходе которых их научат правильно устанавливать и регулировать детские кресла, корректно общаться с малышами и их родителями.

Курс был создан при участии психологов, специализирующихся на дошкольном образовании и воспитании, подчеркнули в пресс-службе компании «Яндекс». К настоящему моменту предварительно уже отобрали автомобили, которые будут приезжать на подобные заказы.

Поездка по тарифу «Детский» будет стоить 119 рублей при наличии специального кресла и в 99 рублей в случае с бустером. В цену входят также бесплатные пять минут ожидания, что больше по сравнению с другими тарифами.