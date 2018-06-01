Седан и универсал Hyundai i40 получили обновление

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Моделям усовершенствовали внешний дизайн и добавили новое оборудование. Пока что обновлённые седан и универсал доступны только на корейском рынке.

Это уже второй рестайлинг Hyundai i40, а впервые семейство обновилось в 2014 году. Тогда автомобили получили кардинальные изменения во внешности, перенастроенную подвеску и рулевое управление.

Сейчас же седан и универсал получили более скромное обновление. У них появилась радиаторная решетка с ячеистым рисунком и 18-дюймовые колесные диски нового дизайна. Салон отделан новыми материалами, а также здесь появился модернизированный комплекс мультимедиа.

Все комплектации Hyundai i40 обеспечены системами экстренного торможения, автоматического переключения света фар, предупреждения о выходе из полосы движения и предотвращения столкновения. На домашнем рынке модель предлагается со старым 2-литровым мотором GDi. Он выдает 166 «лошадей» и работает с 6-скоростной АКПП.

Стоимость рестайлинговой «четырехдверки» стартует с отметки в 25 490 000 вон (1 469 000 рублей), а за «сарай» придется заплатить минимум 26 240 000 вон (1 512 000 рублей). Отметим, что в Россию Hyundai i40 не приедет. Модель окончательно покинула отечественным рынок в 2017 году, чтобы уступить место Sonata.