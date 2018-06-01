Крымчан покорил внедорожный «монстр» Jeep

Вчера, 23:00

На одной из заправочных станций в Крыму был замечен настоящий «монстр». Одной из местных жительниц настолько понравился внедорожник Jeep, что она решила поделиться его снимками в соцсетях.

Крымчан покорил подготовленный к самому суровому бездорожью Jeep. Стильный автомобиль в чёрном матовом кузове выделяется на дорогах в первую очередь огромными колёсами и не менее крупной «запаской». У машины отсутствуют боковые стекла и двери, при этом она оснащена всем, что нужно для езды в самых сложных условиях, включая лебедку. Судя по номерным знакам, внедорожный «монстр» приехал в Крым из Санкт-Петербурга.

В комментариях пользователи восхитились внедорожником и даже опубликовали собственные фото того же автомобиля. При этом нашлись и те, кто предпочитает дорогому американскому Jeep российский УАЗ. Один из комментаторов сыронизировал по поводу «прожорливости» иномарки: «Денег хватит ему заправиться?»