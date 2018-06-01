Хэтчбек Toyota Corolla нового поколения представлен в Японии

Сегодня, 13:19

Марка Toyota представила хэтчбек Corolla последней генерации, который предназначен для японцев. Несколько месяцев назад дебютировали версии для США и Европы, а на домашнем рынке модель появится уже в этом месяце.

Новая Toyota Corolla для Японии получила пересмотренные фары, иной логотип на радиаторной решётке и многорычажную заднюю подвеску. Помимо этого, в Стране восходящего солнца новинку будут продавать с моторами от Toyota C-HR.

Автомобиль предложат со 115-сильным наддувным двигателем объёмом 1,2 литра, а также с гибридной установкой, состоящей из 1,8-литрового атмосферного мотора и электродвигателя, которые в сумме выдают 122 л. с. На выбор будут доступны 6-диапазонная «механика» и вариатор, передний и полный привод.

Новый хэтчбек Toyota Corolla получил семь подушек безопасности, систему мультимедиа, климат-контроль, адаптивную подвеску, функцию управления вектором тяги, кожаный салон, панорамную крышу и многое другое.

Также авто может оснащаться комплексом систем безопасности Safety Sense 2, который включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему удержания в выбранной полосе, круговой видеообзор и опцию предотвращения столкновений. Цены на Corolla пока не были объявлены.