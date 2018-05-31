В России отзовут 70 суперкаров Mercedes-AMG GT

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Компания Mercedes-Benz отзовёт 70 спортивных автомобилей AMG GT, в которых были выявлены заводские дефекты. Сообщение о проведении сервисной акции в России появилось на сайте Росстандарта.

Отзыв затронет купе Mercedes-AMG GT, реализованные в РФ с прошлого года по настоящее время. В надзорном ведомстве уточнили, что в 70 таких автомобилях была обнаружена вероятность того, что ремень безопасности заклинит в петле.

Немецкий автопроизводитель ожидает владельцев проблемных спорткаров в официальных сервисных центрах. Выявленный дефект будет устранён бесплатно для обладателей Mercedes-AMG GT, так как отзыв инициировала компания.

У машин появится дополнительный элемент скольжения, который будет направлять ремень безопасности, а также удалят дистанционную шайбу. Дилеры оповестят владельцев о дефектных автомобилей о проведении отзывной кампании.

Кроме того, проверить, не попадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта по VIN-номеру. Однако от премиальной марки стоит ожидать, что с клиентами свяжутся оперативно тем более, что Mercedes-AMG GT выпускается небольшим тиражом.