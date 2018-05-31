Подросток станцевал на крыше LADA в Воронеже

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С наступлением тепла у молодежи появляется возможность гулять всю ночь напролёт, однако некоторые находят для себя странные развлечения. Вчера, 30 мая, в Воронеже на видео попал танец молодого человека на крыше LADA.

Инцидент произошёл 30 мая около 02:00 во дворе улицы Мордасовой. Один из подростков взобрался на крышу автомобиля LADA и устроил зажигательный танец, пока друзья снимали его на телефон. О произошедшем стало известно после того, как жительница этого двора заметила, что неизвестные вырвали цветы, которые недавно были посажены в палисаднике.

Женщина решила посмотреть запись с камеры наблюдения, на которой увидела нечто неожиданное. Судя по ролику, записанному камерой уличного видеонаблюдения, три подростка пришли на парковку как раз ради того, чтобы потанцевать на автомобиле. Изначально они остановились возле иномарки и что-то обсуждали, однако потом приметили «жертву» попроще.