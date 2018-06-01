ГАЗ выпускает автомобили с телематическим блоком GAZ Connect

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Технология GAZ Connect станет базовой для новых автомобилей производства ГАЗ. При этом, машины не будут дорожать из-за использования телематического блока.

Еще ни один производитель в России не применял телематический блок на серийных моделях. Уже в июле текущего года все фургоны «ГАЗель Next» получат технологию GAZ Connect. До конца года этой же системой будут оснащены микроавтобусы и грузовики семейства, а также модели «ГАЗон Next».

Благодаря телематическому блоку GAZ Connect владельцы автомобилей ГАЗ смогут определять местоположение своих машин в любое время. Кроме того, можно будет получать данные о: скорости передвижения транспортного средства, уровне и расходе топлива и тормозной жидкости, давления масла, уровня перегруза и других показателей. Технология также позволяет клиентам оставаться на связи с дилерскими центрами, участвовать в различных акциях и программа, а также получать помощь на дороге.

Система GAZ Connect для автомобилей ГАЗ включает в себя телематический блок с подключением к интернету и ГЛОНАСС. Установка ведет сбор информации о состоянии транспортного средства, а также спутниковых данных. Также в системе имеется заводской сервер, на котором собираются и обрабатываются полученные сведения.