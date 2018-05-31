Toyota прощается с дизельным вариантом RAV4

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Японский автопроизводитель Toyota прекратил выпуск дизельной версии внедорожника RAV4. Представители компании уточнили, что несмотря на остановку производства продажи модели не остановили.

Согласно заявлению руководства Toyota компания остановила производство RAV4. Речь идет о внедорожнике с дизельной четырехцилиндровой силовой установкой объемом два литра. На данный момент на складах компании имеется небольшой запас машин, однако предзаказ был остановлен.

Руководство Toyota уточнило, что речь идет о предыдущем поколении RAV4, однако стоит отметить, что новая генерация лишена дизельной установки и доступна только с бензиновыми или гибридными моторами. Презентация новой генерации Toyota RAV4 состоялась в рамках автосалона в Нью-Йорке в начале текущего года.

Отметим, что причиной остановки производства дизельной версии стал план развития компании. Руководства бренда заявило, что к концу 2018 года намерено прекратить продажи машин с тяжелым топливом в Европе.