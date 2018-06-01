Последний Dodge Challenger SRT Demon продадут на аукционе

Сегодня, 07:00

Американцы выставят на торги последние маслкары Dodge Challenger SRT Demon и Viper. Деньги, вырученные с аукционы, будут направлены в благотворительность.

Накануне в компании Dodge сообщили о сборке последнего экземпляра модели Challenger SRT Demon с 850-сильным агрегатом. Мотор имеет 8 цилиндров рабочим объемом 6,2 л. Он выдает пиковый крутящий момент в 1 044 Нм. До 96 км/ч автомобиль разгоняется за 2,3 с. Модель представляет собой самую динамичную серийную машину в мире. Всего с конвейера сошло 3 300 таких «Демонов».

Dodge Viper ушел с производства в 2017 году. В моторном отсеке суперкара располагается атмосферный агрегат V10 производительностью 654 л.с. и 814 Нм крутящего момента. Для двигателя предусмотрена 6-МКПП. До 96 км/ч машина разгоняется за 3 с.

Начальные ценники, которые получат Dodge Challenger SRT Demon и Viper на аукционе, пока не озвучиваются. Стоимость первого экземпляра «Демона», проданного в 2014 году, составила 1,65 млн долларов. Деньги от продаж последнего «Челенджера» направят в благотворительный фонд United Way.

В 2020 году может появиться новый Dodge Viper. Автомобиль получит более «скромный» V8 тягой 550 л.с. Машину наделят алюминиевой конструкцией с использованием композитных материалов.