В 2017 году за запчасти авто в России заплатили 1,5 трлн рублей

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Автоэксперты провели мониторинг вторичного рынка России автозапчастей для легковых машин. В результате исследований стало известно, что на покупку деталей для автомобилей россияне в 2017 году потратили 1,5 трлн рублей.

В прошлом году вторичный рынок автокомпонетов и запчастей России составил более 990 млн единиц, которые были проданы за 1 532 200 000 000 000 рублей. Самыми популярными автокомпонентами вновь стали покрышки, элементы подвески, а также масла.

В 2017 году резина заняла 12,4% от общего авторынка – 189 млрд рублей. В прошлом году россияне приобрели элементы подвески на сумму в 163 млрд рублей, что позволило занять 10,7% рынка. Благодаря показателю в 312 млн литров стоимостью 114 млрд рублей третьим самым востребованным компонентом стали автомасла с уровнем реализации 7,5% от общего рынка.

Ранее автоэксперты представили рейтинг самых популярных авто на вторичном рынке России по итогам апрельских продаж.