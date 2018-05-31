Ford Escape Plug-In Hybrid запечатлели на испытаниях

Вчера, 23:00

Автомобильные папарацци застали прототип кроссовера Ford Escape Plug-In Hybrid, когда он проходил дорожные тесты. Новая генерация паркетника станет соплатформенником модели Focus четвертого поколения, и должна дебютировать в 2020 году.

Ford Escape, известный в России как Kuga, впервые попался фотошпионам в гибридном исполнении. Снимки закамуфлированного прототипа кроссовера показало издание AutoExpress.

Новый Ford Escape Plug-In Hybrid должен существенно измениться по сравнению со своим предшественником в плане внешности. По прототипу, невзирая на маскировку, заметно, что машина получила длинный задний свес и расширители колесных арок. Можно полагать, что автомобиль будет похож на новый Focus, недавно представленный и удививший своим экстерьером.

Информация о том, что Ford Escape Plug-In Hybrid станет соплатформенником модели Focus, не имеет официального подтверждения. Инсайдеры утверждают, что кроссовер будет превосходить своего предшественника по размерам. Данные о гибридном агрегате паркетника пока не рассекречиваются.

Сейчас на российском рынке предлагается рестайлинговый Ford Kuga. Стоимость автомобиля составляет в РФ от 1 344 000 рублей. Для отечественных покупателей машина выпускается в Елабуге, Татарстан. В России кросс продается с 1.5 EcoBoost (150 и 182 л.с.) и с 2.5 (150 л.с.). Моторы комплектуются 6-АКПП.