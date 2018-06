В Набережных Челнах стартовал выпуск Ford EcoSport

Сегодня, 04:00

Компания Ford Sollers запустила серийное производство нового кроссовера Ford EcoSport на предприятии в Набережных Челнах. В России также стартовал предзаказ на новинку у официальных дилеров.

Американский автопроизводитель Ford подготовил для России пять вариантов комплектации EcoSport: Ambiente, Trend, Trend Plus, Titanium и Titanium Plus. Первым кроссовером Ford EcoSport, который собрали на заводе в Набережных Челнах была модель максимальной версии Titanium Plus, которую окрасили в особый синий цвет Deep Impact Blue.

Первый экземпляр Ford EcoSport выпущенный в Набережных Челнах оснастили двухлитровой силовой установкой, в качестве трансмиссии модель получила автоматическую коробку передач на шесть скоростей. Помимо этого авто получило полноприводное исполнение.

Отметим, что для российского рынка было подготовлено обновление авто, которое стало дешевле. Ранее компания опубликовала прайс-лист на Ford EcoSport. Согласно расценкам новинка в базовой комплектации доступна по цене от 959 000 рублей, вариант с полным приводом и максимальным оснащением в России обойдется в 1 229 000 рублей. Автомобиль обзавелся системой полного привода и новой АКПП.