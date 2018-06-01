GM Uzbekistan прекращает производство устаревшего Matiz

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Узбекский GM Uzbekistan снимет с производства модель Matiz по причине устаревания автомобиля, сообщают местные СМИ. Кроме того, автопроизводитель намерен «освежить» свой модельный ряд.

Представители GM Uzbekistan сообщили, что выпуск Matiz будет прекращён уже в июле текущего года. Вместе с этим компания обещает выполнить все обязательства перед покупателями.

«…Поставка автомобилей Matiz конечным покупателям, заключившим договора, будет выполнена в полном объеме и в сроки, указанные в договорах», – отметили в компании.

Асакинский автозавод начал производить Matiz ещё в августе 2001 года, причём для Узбекистана это была четвёртая выпускаемая модель. Существующий на малолитражные машины спрос планируется удовлетворять путём увеличения объёма производства Spark.

Отметим, в апреле 2018 года узбекский автопроизводитель прекратил собирать Chevrolet Orlando, что обусловлено глобальной стратегией GM, предусматривающей обновление модельного ряда. В скором времени в Узбекистане стартует серийный выпуск рестайлингового Cobalt и внедорожника Tracker.