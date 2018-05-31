Техобслуживание авто Mitsubishi стало дешевле

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Японская компания Mitsubishi изменила ценники на постгарантийное техосблуживание кроссоверов Outlander и ASX. Теперь техническое обслуживание моделей старше трех лет обойдется клиентам официальных дилеров сэкономить до 14%.

Для улучшения лояльности клиентов Mitsubishi компания оптимизировала стоимость некоторых материалов для постгарантийного техобслуживания, что позволит сэкономить. Какие детали подешевели производитель не сообщил. В то же время обслуживание кроссоверов Outlander и ASX возрастом более трех лет станет дешевле на 14,4%.

Изменения прайс-листа на услуги официальных дилеров Mitsubishi начнут действовать на территории России, Белоруссии и Казахстане уже с 15 июня. Помимо обновления цен, компания обновила сайт, на котором появился калькулятор, который позволит рассчитать стоимость техобслуживания. На сайте предлагают записаться в удобный дилер-центр и время.

Стоит напомнить, что в этом месяце японский производитель увеличил стоимость кроссовера Mitsubishi Outlander в России на 30 000 рублей. Отметим, что автомобиль является самой популярной моделью автобренда.