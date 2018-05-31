Альянс FCA может закрыть компанию Chrysler

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Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles может закрыть компанию Chrysler, сообщает Automotive News, ссылаясь на собственные источники. Об этом Серджио Маркионне, глава FCA, должен объявить уже 1 июня в рамках встречи с инвесторами, на которой будут раскрыты планы на ближайшие пять лет.

Издание пишет, что концерн ожидает существенная реорганизация, в ходе которой прекратятся продажи автомобилей Fiat в США и Китае. Вместо этого модели итальянского бренда переориентируют на европейский рынок, а также Бразилию и некоторые другие страны. При этом бренды Alfa Romeo и Maserati планируется превратить в единую компанию, которая будет выпускать высокопроизводительные машины.

После прекращения существования Chrysler освободятся некоторые средства, их направят на развитие самой прибыльной марки в арсенале FCA Jeep. Благодаря этим инвестициям выпустят новые внедорожники: компактный и флагманский.

Если информация о закрытии о Chrysler окажется правдивой, завершится более чем 90-летняя история компании. Эксперты считают, что закрытие марки на сегодняшний день может пройти максимально «безболезненно», так как под ней продолжают выпускать только две модели: минивэн Pacifica и седан Chrysler 300.