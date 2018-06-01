Hyundai разработает собственный спорткар

Сегодня, 05:00

Руководство компании Hyundai объявило о планах выпустить спорткар со среднемоторной компоновкой. Об этом в ходе общения с прессой заявил Альберт Бирман, руководитель подразделения N Performance.

На сегодняшний день семейство Hyundai N представлено «заряженными» i30 и Veloster, однако вскоре его может пополнить новый автомобиль. Альберт Бирман рассказал, что сейчас корейский бренд разрабатывает спорткар, который будет абсолютной новинкой, а не «горячей» версией уже существующей модели. Глава N Performance подчеркнул, что окончательное решение о выпуске авто пока не принято, однако вполне вероятно, что оно окажется положительным.

Скорее всего, при создании новинки инженеры компании используют наработки, применённые на прототипах Racing Midship, которые дебютировали с 2014 по 2016 год. Автомобили представляют собой спортивные варианты хэтчбека Hyundai Veloster со среднемоторной компоновкой.

Помимо этого, нужно упомянуть три концепт-кара RN: 295-сильный автомобиль RN 14, облегчённый на 195 кг RN 15 и RN с 300-сильным двигателем. Пока неизвестно, на каких рынках Hyundai намерен продавать свой новый спорткар. Отметим, что россияне отдают предпочтение кроссоверам Hyundai. Так, в апреле Creta смогла занять первое место по продажам на рынке РФ в сегменте SUV.