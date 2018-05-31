Новый Chevrolet Traverse уже доступен в России

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Накануне в Северной столице начались российские продажи нового полноразмерного кроссовера Chevrolet Traverse. Стоимость новинки составила 2 990 000 рублей, а в его оснащение вошли инновационные системы, которых ранее не было в машинах General Motors.

Как отметили представители компании, Chevrolet Traverse первый из всего модельного ряда оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, вместе с которой работает система Старт-Стоп, что позволяет более эффективно расходовать топливо. В движение автомобиль приводится шестицилиндровым 3,6-литровым агрегатом, который генерирует 318 лошадиных сил, что позволяет внедорожнику ускориться с места до 100 км/час всего за 7,6 секунды.

Стоит отметить, что новый Chevrolet Traverse доступен с двумя комплектациями салона: семи- и восьмиместным. Стоимость базовой версии у дилеров Санкт-Петербурга составляет 2 990 000 рублей, а данных о топовой модификации пока что нет. Впервые кроссовер будет доступен в ГК "Автополе", которое является основным дилером марки в России и занимает 60% на рынке Петербурга.