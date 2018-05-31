Рассекречен новый седан Geely

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Китайские машиностроители работают над новым седаном Geely, и в интернете накануне появились визуализации транспортного средства. Ожидается, что силовую линейку представят два турбодвигателя.

Новый седан Geely без какой-либо маскировки, появился в базе китайского Минпрома еще в начале нынешнего года. Несколько дней назад производитель показал тизерные изображения машины, а теперь разработчики опубликовали в интернете официальные визуализации транспортного средства, дающие полное представление о его внешности.

На тизерах можно было увидеть, что новый седан Geely получил индекс A06. При этом на патентных снимках на кузове машины был шильдик Emgrand SL. Вероятно, последнее имя станет товарным для модели.

Внешне новый седан похож на флагманский Geely Borui. В России эта модель известна как Emgrand GT. По некоторым данным, автомобиль получил габариты 4860х1785х1460 мм при колесной базе размером 2670 мм. Есть версия, что основой для машины послужила платформа китайского производителя, а не Volvo, как предполагалось ранее.

Новый седан Geely может получить турбированные 1.0 и 1.4 агрегаты тягой 136 и 133 л.с. соответственно. Продажи автомобиля должны начаться на внутреннем рынке в третьем квартале нынешнего года.