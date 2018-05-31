«Связной» открыл предзаказ на все модели Tesla

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Ретейлер «Связной» совместно с Moscow Tesla Club обеспечить возможность заказать в онлайн-режиме электрокар Tesla. Об этом сказано в сообщении компании «Связной».

Россиянам предложат для онлайн-заказа седан Tesla Model S, кроссовер Model X, бюджетный седан Model 3 и спорткар Roadster. Отметим, последнюю модель Илон Маск отправил в космос в этом году.

Вскоре на официальном сайте «Связного» должна появиться информация о каждой из упомянутых моделей. Пользователи смогут выбрать модификацию, заказать нужные опции, а после забрать свой автомобиль в шоу-руме. Пока описания электрокаров на портале отсутствуют, а в разделе «Гаджеты и авто» предлагаются только электроника и аксессуары для машин.

Ранее стало известно, что Tesla официально выходит на российский рынок во второй половине текущего года. Компания предложит российским автолюбителям только Model 3. Ещё во второй половине прошлого года на автомобиль принимались предзаказы, для оформления которого необходимо было внести на депозит 145 000 рублей.

Пока большинство россиян не заинтересованы в покупке новых электромобилей. Так, за первый квартал нынешнего года в стране удалось продать всего 16 таких машин без пробега (+23%), из них на продукцию Tesla пришлось семь авто. Напомним, голландские тюнеры превратили Tesla Model S в универсал.