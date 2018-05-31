Водитель в Воронеже нарушил ряд правил, чтобы объехать пробку

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Пробки на ул. 9 Января в Воронеже обычное явление в час пик, с которым многие автовладельцы смирились. В районе остановки «Пивзавод» неизвестный водитель на большой скорости нарушил ПДД, чтобы объехать пробку.

Видеозаписью с инцидентом поделился один из водителей, стоявших в пробке, в социальной сети. Ситуацию записали на видеорегистратор, на кадрах видно, что владелец иномарки на большой скорости проехал по разделительной полосе, частично выехав на встречную полосу. Водителю повезло, что не было потока встречных машин.

Владелец видеорегистратора уверен, что такое безответственное поведение водителя иномарки и таких как он и является причиной многих аварий в Воронеже. Мужчина отметил, что наихудшим в данной ситуации является невозможность исправить поведения нарушителя. Водитель считает, что воспитывать их не имеет смысла.